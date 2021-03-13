Адвокат заявил о штрафе для задержанных на форуме мундепов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На задержанных на форуме муниципальных депутатов составляют протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией.

"Я приехал к задержанным в ОВД Новокосино, вменяют ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, исполнительного директора "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу-младшего и координатора движения "Открытая Россия" Татьяну Усманову. Также были задержаны председатель "Открытой России" Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

В субботу в гостинице "Измайлово Дельта" планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы". Для участия в нем приехали около 150 общественных деятелей из разных регионов страны.

В полиции позднее заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в Москве.