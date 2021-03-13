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В Москве задержали несколько участников форума муниципальных депутатов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Полиция задержала исполнительного директора "Открытой России" (нежелательная в РФ организация) Андрея Пивоварова, главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину в столице на форуме муниципальных депутатов, сообщают в субботу в пресс-службе "Открытой России".

"Порядка десяти сотрудников полиции пришли на форум муниципальных депутатов, проходящем в отеле "Измайлово". Они заявили, что это мероприятие создано нежелательной организацией", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Также были задержаны оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший и координатор движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова.

В субботу в гостинице "Измайлово" планировалось провести съезд независимых муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Позже депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник также сообщил, что полиция задержала его на этом форуме. "Задержан в Москве вместе с остальными участниками форума "Муниципальная Россия", - написал он в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что задержанным вменяют сотрудничество с нежелательной организацией (статья 20.33 КоАП РФ).

Москва Измайлово Открытая Россия

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