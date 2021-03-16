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На участке оранжевой ветки метро Москвы ограничат движение с 20 марта

Ограничения на участке "Беляево" - "Новые Черемушки" будут действовать до 2 апреля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена потребуют ограничения движения поездов на участке Калужско-Рижской линии между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" с 20 марта по 2 апреля, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник.

"Там продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции "Воронцовская", и по правилам безопасности должны закрыть участок для пассажиров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для пассажиров метро будут работать компенсационные автобусы, однако в ведомстве рекомендуют пользоваться соседними - Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской - линиями для поездок в центр столицы.

В районе временно закрытых станций будут действовать ограничения движения личных автомобилей для того, чтобы наземный городской транспорт курсировал более оперативно.

Департамент отмечает, что станция БКЛ "Воронцовская" заработает до конца года. Ожидается, что благодаря ее запуску оранжевая ветка метро разгрузится на 15%-18%, у жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково появятся новые варианты поездок.

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

В 2021 году участок от "Беляево" до "Новых Черемушек" уже перекрывали - с 23 января до 4 февраля.

БКЛ Московский метрополитен Москва Калужско-Рижская линия

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