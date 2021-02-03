Закрытый участок оранжевой ветки московского метро откроют на три дня раньше

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Участок Калужско-Рижской линии московского метро, закрытый ради прокладки будущей Большой кольцевой линии, откроют досрочно - с 4 февраля вместо 7 февраля. Об этом сообщил городской департамент транспорта. Там объяснили, что необходимые работы удалось завершить на четыре дня раньше.

С 23 января на закрытом участке проложили более 30 метров тоннеля для БКЛ.

Линия закрывалась от станции "Беляево" до "Новых Черемушек". С 23 января компенсационные автобусы, запущенные между этими станциями, перевезли 1,5 млн пассажиров.

Ожидается, что после ввода БКЛ "оранжевая" линия разгрузится до 18%.