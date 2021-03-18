Около 80 компенсационных автобусов запустят из-за закрытия участка оранжевой ветки метро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Около 80 компенсационных автобусов будут курсировать в будни вдоль временно закрытых станций "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По будням здесь будут работать около 80 машин особо большого класса, в выходные - больше 40", - говорится в сообщении в четверг.

В нем уточняется, что интервал движения компенсационных автобусов будет составлять меньше одной минуты, повторный вход в метро для пассажиров будет бесплатным. Автобусы будут работать на время закрытия участка метро - с 20 марта по 2 апреля.

В департаменте при этом попросили пассажиров по возможности использовать альтернативные маршруты передвижения из-за загруженности компенсационных автобусов.

Движение поездов по участку временно ограничивают из-за необходимости провести работы по строительству Большой кольцевой линии.