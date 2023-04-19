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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Центральный кластер и "Квантум парк" Бауманки в Москве построят к лету 2024 года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ им. Баумана в Москве будут достроены к лету 2024 года, сообщает пресс-служба столичного Департамента строительства.

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"Сердцем проекта развития территории МГТУ имени Баумана станут Центральный кластер и "Квантум парк" общей площадью 65 тыс. кв. м. Готовность объектов составляет порядка 20%, сейчас здесь идут монолитные работы. Строительство планируем завершить к лету 2024 года", - сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Центральный кластер будет состоять из пяти зданий с общей площадью 50,5 тыс. кв. м на общем стилобате в 12 тыс. кв. м. Там будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в областях информационной безопасности и разработки искусственного интеллекта.

В корпусе "Квантум парк" разместят высокоточное и высокочувствительное оборудование различных лабораторий, коворкинги и аудитории для студентов.

Общий план работ по расширению МГТУ им. Баумана предполагает увеличение территории университета на 14 корпусов общей площадью 170 тыс. кв. м.

Ранее предполагалось, что строительство многофункционального комплекса для студентов МГТУ им. Баумана завершится к концу 2023 года.

МГТУ им Баумана Рафик Загрутдинов Москва
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