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До 15% компаний Москвы сохранили "удаленку" для сотрудников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Около 700-900 тыс. работников компаний Москвы продолжают трудиться удаленно, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Около 10% - 15% (компаний - ИФ) - не больше - сейчас сохраняют режим удаленной работы (...). То есть это порядка 700 - 900 тыс. человек в городе", - сказал Ефимов на полях международного форума "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов" в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ефимов отметил, что в основном компании уже перешли на режим полноценной работы, что положительно сказывается на темпах восстановления экономики и потребительского спроса.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом в конце января отменил обязательную "удаленку" для 30% сотрудников компаний города.

Владимир Ефимов Москва Коронавирус

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