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В московском офисе "Открытой России" начались обыски

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ), сообщает исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

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"В московский офис пришли с обыском. Сотрудников в офисе не было... Сейчас на место выдвигаются адвокаты", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу Пивоваров.

Кроме того, сотрудники силовых структур пришли в редакцию "МБХ медиа", сообщается на сайте издания.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Открытая Россия Андрей Пивоваров МБХ медиа

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