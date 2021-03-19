В московском офисе "Открытой России" начались обыски
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ), сообщает исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.
"В московский офис пришли с обыском. Сотрудников в офисе не было... Сейчас на место выдвигаются адвокаты", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу Пивоваров.
Кроме того, сотрудники силовых структур пришли в редакцию "МБХ медиа", сообщается на сайте издания.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.