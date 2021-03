РКН объяснил требование удалить аккаунт "МБХ медиа" в Twitter

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от сервиса микроблогов Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа", поскольку 21 феврлая 2018 года Генпрокуратура внесла сайт этого издания (https://mbk.media) в реестр запрещенной информации за публикацию материалов нежелательной в России организации. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе РКН.

Тогда же под ограничительные меры попали аккаунты этого издания в соцсетях, добавили в ведомстве.

Причиной этого решения Генпрокуратуры в РКН назвали публикацию "информационных материалов иностранного общественного сетевого движения "Открытая Россия", признанного нежелательным на территории Российской Федерации".

Генпрокуратура в апреле 2017 года признала нежелательными для России британские организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") в США. В российской "Открытой России" подчеркивали, что в список нежелательных не попадали.

В декабре 2017 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Открытой России" за нарушения законодательства о нежелательных организациях.

Сайт "МБХ Медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter за отказ компании удалять посты с запрещенной в России информацией. В ведомстве уточняли, что речь идет о призывах к суициду, детской порнографии и информации о наркотиках.

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин предупредил, что Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента.

17 марта в Кремле заверили, что РКН не ведет никакой целенаправленной деятельности против Twitter, а только принуждает иностранные компании выполнять российское законодательство.