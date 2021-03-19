В "Открытой России" сообщили об обысках в петербургском офисе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В пятницу обыски начались в офисе "Открытой России" в Петербурге, сообщил региональный координатор организации Сергей Кузин. Ранее в этот же день поступили сообщения об обысках в офисе организации в Москве и в редакции издания "МБХ Медиа".

"У нас проводят обыск, в рамках какого дела - сказать не могу, нам не сообщили. Что ищут - также неизвестно", - сказал Кузин "Интерфаксу".

По его данным, сотрудников организации в офисе нет.

Кроме того, правозащитники сообщают, что сотрудники правоохранительных органов везут на обыск по месту жительства в Петербурге председателя "Открытки" Анастасию Буракову.

Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что силовики работают в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

"Обыски в московском и петербургском офисах Открытки проходят в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода по статье 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации). Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в "МБХ Медиа", - сообщил он.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельность трех иностранных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)".

Российская общественная организация (РОО) "Открытая Россия" была учреждена в феврале 2019 года, в марте самоликвидировалось одноименное российское сетевое движение.