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Сквер у ГМИИ имени Пушкина назовут в честь Ирины Антоновой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Скверу у Государственного музея имени Пушкина в Москве планируется дать имя Ирины Антоновой, которая была президентом ГМИИ и скончалась на 99-м году жизни в ноябре 2020 года.

КультураУмерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина АнтоноваУмерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина АнтоноваЧитать подробнее

"Мы надеемся, что очень скоро появится сквер, нам очень хочется, чтобы появилась стипендия, нам очень нужен исследовательский гуманитарный центр, конечно же, имени Ирины Александровны. Я думаю, что это - то немногое, что мы можем сделать в ответ по отношению к тому месту, в котором трудилась она", - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в субботу на церемонии открытия мемориальной доски Антоновой на фасаде здания.

Доска установлена в пространстве внешней колоннады главного здания рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову. Доска с бронзовым рельефом выполнена народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном. Церемония приурочена к 99-летию со дня рождения Антоновой.

"В 1945 году она (Антонова) сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала Пушкинскому музею. Я, может быть, не была так близко знакома с ней, но то, что мы наблюдали, то, что происходило с Пушкинским музеем, с признанием советского и российского искусства в мире, - это во многом заслуга Ирины Александровны, необыкновенно талантливого, мудрого, мужественного, интеллигентного человека", - сказала на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пресс-службе Минкультуры РФ уточнили, что ведомство уже подготовило проект указа президента РФ "Об увековечивании памяти И.А.Антоновой".

С 21 марта в Пушкинском музее откроется экспозиция "Кабинет директора", посвященная руководителям музея на протяжении всей его истории. Специально для нового зала подготовлена экскурсионная программа.

Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что также в музее планируют организовать Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским".

Антонова скончалась 30 ноября 2020 года, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Полвека с музеем

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой МГУ имени Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в ГМИИ имени Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год - директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.

ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

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