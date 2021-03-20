Сквер у ГМИИ имени Пушкина назовут в честь Ирины Антоновой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Скверу у Государственного музея имени Пушкина в Москве планируется дать имя Ирины Антоновой, которая была президентом ГМИИ и скончалась на 99-м году жизни в ноябре 2020 года.

"Мы надеемся, что очень скоро появится сквер, нам очень хочется, чтобы появилась стипендия, нам очень нужен исследовательский гуманитарный центр, конечно же, имени Ирины Александровны. Я думаю, что это - то немногое, что мы можем сделать в ответ по отношению к тому месту, в котором трудилась она", - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в субботу на церемонии открытия мемориальной доски Антоновой на фасаде здания.

Доска установлена в пространстве внешней колоннады главного здания рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову. Доска с бронзовым рельефом выполнена народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном. Церемония приурочена к 99-летию со дня рождения Антоновой.

"В 1945 году она (Антонова) сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала Пушкинскому музею. Я, может быть, не была так близко знакома с ней, но то, что мы наблюдали, то, что происходило с Пушкинским музеем, с признанием советского и российского искусства в мире, - это во многом заслуга Ирины Александровны, необыкновенно талантливого, мудрого, мужественного, интеллигентного человека", - сказала на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пресс-службе Минкультуры РФ уточнили, что ведомство уже подготовило проект указа президента РФ "Об увековечивании памяти И.А.Антоновой".

С 21 марта в Пушкинском музее откроется экспозиция "Кабинет директора", посвященная руководителям музея на протяжении всей его истории. Специально для нового зала подготовлена экскурсионная программа.

Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что также в музее планируют организовать Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин и "назвать его именем Антоновой, или Антоновским".

Антонова скончалась 30 ноября 2020 года, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Полвека с музеем

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой МГУ имени Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в ГМИИ имени Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год - директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.