В Москве открыли мемориальную доску президенту ГМИИ имени Пушкина Антоновой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мемориальную доску президенту Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирине Антоновой, которая скончалась на 99-м году жизни в 2020 году, открыли в воскресенье на фасаде дома, где она жила с 1942 по 1982 год.

Церемония приурочена к 100-летию со дня рождения Антоновой.

Мемориальная доска, как и открытая год назад на фасаде Пушкинского музея, выполнена народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном. На ней профиль Антоновой изображен на фоне колонн Пушкинского музея.

"Для Ирины Александровны вторым домом был музей, и так было всегда, и это была сущность этого человека, поэтому нам было важно, чтобы доска соединяла в себе человеческое внутри семьи, дома, где она жила, и музея, который был для неё домом", - сказала на церемонии директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Директор музея отметила, что "на протяжении очень длительного времени, 52 лет с того времени, когда она была директором нашего потрясающего музея, Пушкинский музей и Антонова произносились рядом. И так будет всегда".

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой со своей стороны отметил вклад Антоновой в российскую культуру.

"Эта доска, которую мы открываем, является дверью в ее очень тайную и личную жизнь. Но тем не менее, ее значение в истории советской культуры, а потом российской культуры, очень трудно недооценить, а переоценить невозможно, потому что она сделала больше, чем мог бы сделать любой директор музея. Она превратила Пушкинский музей в центр мировой культуры", - сказал он.

На открытии мемориальной доски также присутствовали руководитель департамента музеев Минкультуры РФ Александр Воронко, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

20 марта 2021 года была открыта мемориальная доска в пространстве внешней колоннады Главного здания Пушкинского музея рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову.

Ирина Антонова скончалась 30 ноября 2020 года, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.