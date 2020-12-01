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Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Умерла искусствовед, бывший директор, а затем президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

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"Ирина Александровна умерла, это правда", - сказали в пресс-службе музея, не уточнив причин смерти.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Несколько лет она прожила с родителями в Германии. С 1940 года она училась на отделении искусствоведения Института философии, литературы и истории, после слияния ИФЛИ с московским госуниверситетом доучивалась уже в МГУ.

В годы войны она прошла курсы медсестер и работала в госпитале на Красной Пресне.

С весны 1945 года она работала в ГМИИ имени Пушкина и училась там в аспирантуре. Ее специальностью было искусство Италии эпохи Возрождения.

Пушкинский музей Антонова возглавляла с февраля 1961 по июль 2013 года.

1 июля 2013 года тогдашний министр культуры Владимир Мединский на встрече с коллективом музея сообщил, что новым директором станет Марина Лошак, а Антонова займет специально созданную должность президента ГМИИ.

Антонова с 2011 года была членом Общественной палаты России. Она была лауреатом многочисленных наград, в том числе двух Государственных премий Российской Федерации, и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ирина Антонова ГМИИ Пушкина Москва

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