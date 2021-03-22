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Стелу врачам-борцам с пандемией могут открыть в Москве ко дню медработника

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Стелу, посвященную врачам-героям борьбы с пандемией, могут открыть в Москве 20 июня, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"В принципе, такая тема (об открытии стелы ко дню медработника) звучит... Я думаю, ее успеют открыть", - сказал Герасимов в понедельник.

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Он уточнил, что официально вопрос еще не был вынесен на обсуждение в столичном парламенте, но рассмотрение планируется на комиссиях Мосгордумы по монументальному искусству и по культуре и массовым коммуникациям.

12 марта депутат сообщил "Интерфаксу", что наиболее вероятной площадкой для установки стелы является Первый МГМУ им. Сеченова на Большой Пироговской улице. Также рассматривается вариант установки монумента возле ГКБ №40 "Коммунарка".

День медицинского работника отмечается в России каждое третье воскресенье июня. В 2021 году праздник выпал на 20 июня.

Москва коронавирус

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