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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в пандемию медикам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге открыли памятник медикам, умершим от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Это бронзовый "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова. Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года.

Скульптуру поставили на лавочке, на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.

Работа Шустрова "Петербургский ангел" стоит в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке.

Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Роман Шустров

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