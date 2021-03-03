В Петербурге открыли мемориал погибшим в пандемию медикам
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге открыли памятник медикам, умершим от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.
Это бронзовый "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова. Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года.
На набережной Карповки тайно открыли скульптуру "Печальный ангел" в память о погибших от коронавируса врачах https://t.co/6S2sEGNujG pic.twitter.com/DmzwV7nAdv— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) March 3, 2021
Скульптуру поставили на лавочке, на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.
Работа Шустрова "Петербургский ангел" стоит в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке.