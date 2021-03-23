Уголовное дело возбуждено после утечки личных данных москвичей, переболевших ковидом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Столичная полиция расследует уголовное дело по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших СОVID-19.

"По данному факту (...) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 273 Уголовного кодекса РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)", - говорится в ответе главы столичной полиции Олега Баранова на запрос главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

Копия ответа размещена в телеграм-канале парламентария.

В декабре 2020 года об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его информации, утечка произошла вследствие человеческого фактора. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек, включая их имена, фамилии, отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, номера мобильных телефонов и сведения о состоянии здоровья.