В доме в Талдоме в антисанитарных условиях нашли истощенную девочку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Талдомском городском округе возбуждено уголовное дело в отношении матери маленькой девочки, которую полицейские обнаружили в захламленном доме в истощенном состоянии. Дело возбуждено по статье 156 УК о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

В среду патрульные заметили подозрительного мужчину, который, когда их увидел, попытался скрыться и через окно пролез в дом на улице Салтыкова-Щедрина. Они прошли в дом. Там они обнаружили этого мужчину, женщину 1986 года рождения и их дочь 2015 года рождения.

Ребенок был без одежды и с признаками истощения, уточнили в пресс-службе. В доме была антисанитарная обстановка и не было средств гигиены.

Девочку поместили в больницу.