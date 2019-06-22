В одной из квартир Москвы в антисанитарных условиях нашли двух девочек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врачи проводят обследование детей, найденных в антисанитарии в столичной квартире, внешних признаков заболеваний у них нет, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба в субботу.

По имеющейся информации, девочкам 7 и 8 лет, они не посещали образовательные учреждения.

По словам Кузнецовой, следственными органами Москвы проводится доследственная проверка.

Девочки были найдены в квартире на северо-востоке Москвы. Их обнаружили после того, как из квартиры залило соседей. Дети были грязные, голодные, никогда не посещали садик или школу, не знали своих имен. Квартира была заставлена статуями и репродукциями, напоминающими сатанинские.