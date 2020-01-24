Мужчина и четверо его детей с лета 2019 года жили в заброшенном доме в Чите

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края и четверо его несовершеннолетних детей около полугода проживали в заброшенном доме, согреваясь у костра. Возбуждено уголовное дело по статье "(халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан", сообщает следственное управление СК РФ.

По данным следствия, 37-летний мужчина с лета 2019 года проживал в заброшенном строении с пятилетней девочкой и тремя мальчиками шести, десяти и 12 лет. Дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовала зимняя одежда и продукты питания, они не посещали ни школу, ни сад.

В здании, где мужчина жил с детьми, отсутствовало отопление, освещение. Следствие пришло к выводу, что находились в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью.

Отец семейства скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время он задержан и находится в СИЗО.

Дети помещены в социально-реабилитационное учреждение.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку, она даст оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних.

Семью в заброшенном здании случайно обнаружили общественники и сообщили об этом в местные СМИ.