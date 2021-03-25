В Москве от коронавируса привили около 1 млн человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Около 1 млн москвичей привили от COVID-19 в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы уже привили около 1 млн человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцины", - сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что около 40% от общего числа вакцинированных - люди пожилого возраста. По словам Собянина, у пожилых людей тоже не наблюдается проблемных последствий после прививки от COVID-19.

Мэр призвал москвичей к вакцинации. "Нельзя рисковать своим здоровьем. (...) Откладывая (вакцинацию - ИФ) день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску", - отметил Собянин.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.