Заболеваемость COVID-19 в Москве за сутки выросла после дня снижения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 878 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В субботу, 27 марта выявлен 1 551 инфицированный.

За все время пандемии инфекцию перенесли 1,02 млн москвичей.

В Москве за сутки вылечился от COVID-19 1 151 человек. Общее число поправившихся составляет 941 192 человек - более 92% от общего числа заболевших в Москве.

Скончалось за последние 24 часа 52 пациента с коронавирусом, всего болезнь унесла жизни 16 498 столичных жителей.

С 12 февраля в столице выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.