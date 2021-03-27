Первый корпус кластера "Ломоносов" откроют через два года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Строительство первого корпуса создаваемого на базе Московского университета научно-технологического кластера "Ломоносов" планируется завершить в течение двух лет, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на площадке будущего кластера ведутся подготовительные работы, а в ближайшие два месяца начнется сооружение фундамента первого корпуса.

Бочкарев пояснил, что это будет десятиэтажное здание, общей площадью 65 тыс. кв. метров. Как отметил заммэра, в нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ нужно запустить в ближайшие полтора-два года. Он отметил, что к 2025 году инфраструктура инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" должна быть развернута в полном объеме.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ".