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Путин потребовал к 2025 году полностью развернуть инфраструктуру "долины МГУ"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал запустить первые объекты научно-технологической долины МГУ в ближйашие полтора-два года, а к 2025 году раазвернуть в полном объеме всю инфраструткуру. Он заявил об этом на заседании попечительского совета МГУ, оно проходит в режиме видеоконференции.

"Прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок", - уточнил он.

По словам Путина, при подготовке проекта приходилось распутывать сложные узлы, касающиеся управленческих, имущественных, земельных, правовых и регуляторных вопросов и не всегда это удавалось так быстро и четко, как хотелось бы.

"Многое приходилось и приходится до сих пор делать впервые, нарабатывать опыт, искать оптимальные модели, чтобы объединить усилия МГУ, федеральных структур, правительства Москвы, наших ведущих компаний и высокотехнологичного бизнеса, - отметил Путин. - Были бюрократические ведомственные нестыковки. Все бывает в жизни при решении сложных вопросов. Я рассчитываю, что все, что мешало делу, осталось позади".

Теперь, когда сняты технические препятствия и урегулированы формальности, созданы все условия для реализации этого проекта, добавил президент.

"Сейчас важно сразу набрать высокий темп, обеспечить качественное, содержательное наполнение работы", - добавил он.

Идея создания инновационой "долины МГУ" появилась в начале 2010-х годов. Проект "долины" МГУ "Воробьевы горы" был представлен в 2015 году. НТЦ будет располагаться на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова. В нем будут кластеры "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех", а также "Междисциплинарны"й и "Управленческий" кластеры.

долина МГУ Владимир Путин Москва

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