Кластер "Ломоносов" в долине МГУ достроят в 2023 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В научно-технологической долине МГУ строительство многофункционального кластера "Ломоносов" должно завершиться в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки.

Он напомнил, что на этом "бывшем пустыре" построят "всего около 450 тысяч кв. м первоклассных лабораторий и производственных помещений", одновременно возводится треть корпусов.

"Здание, возле которого мы находимся, - это многофункциональный корпус "Ломоносов", который должны ввести (в эксплуатацию) в 2023 году, но уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих R&D-компаний, в том числе и (от) выпускников МГУ, студентов, аспирантов", - сказал мэр и высказал уверенность, что это "будет один из ведущих мировых кластеров".

Он поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за поддержку.

"Очень хорошо, что одновременно с нашим корпусом возводится еще два мощных корпуса", - сказал мэр.

Ректор, в свою очередь, отметил, что в новом центре будут сосредоточены тысячи стартапов и проектов, более 300 из которых уже определены.

"Хочу поблагодарить правительство Москвы и лично Сергея Семеновича, потому что здесь был пустырь, и быстро освоить эту площадку можно было только такими силами как Москва. Идея долины была выдвинута мною, исходя из мирового опыта. Это трансфер фундаментальных исследований и технологий. У нас много молодых людей, которые хотят получать что-то из высоких технологий, им нужно пространство. И, вот, такая идея была поддержана Владимиром Владимировичем, и был принят специальный закон по долинам, и, кстати, нашему примеру следуют многие другие университеты и города, они тоже делают похожие долины. Но мы, конечно, первые, и, вот, благодаря нашим усилиям строятся три кластера, еще три будут в Татьянин день заложены и открыты для строительства", - сказал Садовничий.

Инновационный центр МГУ строят на участке между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром. На площади 455 тысяч квадратных метров появится девять кластеров, уточнили в пресс-службе мэрии.