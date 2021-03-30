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В Москве к выходным похолодает

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе синоптики ожидают сохранение до выходных теплой погоды с небольшими дождями, в субботу похолодает и возможен дождь со снегом, следует из прогнозов на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник 30 марта днем в регионе будет плюс 7-8 градусов тепла, ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду и до 15 метров в секунду при порывах. К вечеру метеорологи обещали дожди. По оценке Росгидромета, за сутки на Москву может выпасть 12 мм осадков, это треть от месячной нормы.

В среду в Москве и Подмосковье будет 9-11 градусов тепла. Погод будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер будет дуть юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.

В четверг днем в столице потеплеет до 12-14 градусов, ожидается небольшой дождь. Похожая погода, но немного холоднее сохранится в пятницу.

В ночь на субботу может похолодать до небольших отрицательных значений, днем будет до плюс 4-9 градусов, возможен дождь со снегом.

В ночь на воскресенье синоптики допускают похолодание до минус 3 градусов, днем будет по-прежнему плюс 4-9, облачно и без осадков.

Гидрометцентр Москва Московская область

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