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Суточное число новых заболевших COVID-19 снова снизилось

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Еще 1 286 новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Накануне сообщалось о 1 291 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно снизилась.

За сутки в Москве коронавирус привел к смерти 53 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 16 656 москвичей.

Выздоровели от коронавируса в Москве за сутки 1 537 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 944 738 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 31 марта составляет 1 млн 26 тыс. 740.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе фиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 31 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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