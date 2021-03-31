Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Там отметили, что речь идет о вакцинированных, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель. Из них заболели коронавирусом около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента.

Отмечается, что более 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Тем не менее, формирование иммунитета после прививки происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

На данный момент в Москве зафиксировано 1 026 740 случаев заражения коронавирусом, из которых 944 738 человек выздоровели, скончались 16 656.