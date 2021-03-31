Бизнесу разъяснили порядок привлечения трудовых мигрантов на стройки Москвы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московская мэрия разъяснила крупнейшим застройщикам механизм привлечения на строительные площадки города трудовых мигрантов, в частности из Узбекистана, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

"Департамент (...) обсудил с инвесторами и крупнейшими застройщиками механизм привлечения трудовых мигрантов на строительные объекты города. Во встрече (...) приняли участие представители клуба инвесторов Москвы и строительных компаний, реализующих важные для столицы проекты", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что застройщикам рассказали о правилах организация прибытия, пребывания и трудоустройства мигрантов в Москве. Также им рассказали о порядке реализации временного алгоритма привлечения иностранных специалистов - он был утвержден на федеральном уровне.

"Для того чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями (...), а также отсутствие непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

Он добавил, что также работодатель обязан обеспечить условия для проживания трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологический требований.

По словам Пуртова, в столичную мэрию поступают вопросы от московских компаний об условиях привлечения трудовых мигрантов после открытия в Узбекистане представительства столичного многофункционального миграционного центра. Учреждение заработало 16 марта, это первое подразделение центра за пределами России. Оно будет заниматься подбором сотрудников.

Как сообщалось, по состоянию на начало марта на бюджетных стройках Москвы занято 45-47 тыс. человек, еще около 20 тыс. специалистов не хватает.