Граждан Таджикистана пустят на регулярные рейсы в Россию по отрицательному ПЦР-тесту

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Граждан Таджикистана пустят на регулярные авиарейсы в Россию только при наличии справки об отрицательнром ПЦР-тесте на коронавирус, разъяснило российское посольство в Душанбе. Тест должен быть проведен не раньше, чем за три дня до прилета в Россию.

Авиасообщение с Таджикистаном восстановлено с 1 апреля. Регулярные рейсы между Москвой и Душанбе совершают "ЮТэйр" и "Сомон Эйр", по одному в неделю каждая.

Все остальные рейсы имеют статус чартерных. Граждане Таджикистана могут въехать в Россию такими рейсами лишь при условии наличия дополнительных оснований, предусмотренных распоряжением правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р, напомнили в дипмиссии.

"Дополнительными основаниями" для въезда в Россию служат высокая квалификация специалиста, выезд на лечение и наличие в России близких родственников. Мигранты, зарегистрированные в списке Роструда, также имеют право на беспрепятственное пересечение границы.

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