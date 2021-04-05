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Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля

Более чем на 190 улицах Москвы изменили тарифы на парковку с 5 апреля
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Столичные власти приняли решение об изменении тарифа на парковку более чем на 190 московских улицах: на некоторых из них цены повышены, на некоторых - снижены, сообщила в понедельник начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мария Майорова.

"С 5 апреля на ряде загруженных улиц изменяются тарифы на платные парковки. (...) 193 улицы всего входят в изменения, это те улицы, где будет изменен тариф в сторону повышения и понижения", - сказала Майорова журналистам.

Она добавила, что тариф уменьшен на тех улицах, где занятость парковок низкая.

Повысили цены на улицах, где занятость парковок превышает 96%. Здесь начнет действовать наиболее высокий тариф: 380 руб. в час в дневное время. В число таких участков входят Малый Козихинский переулок и улицы вблизи Московского зоопарка, отметила Майорова.

Кроме того, на ряде улиц ввели дифференцированный тариф: следующий час парковки будет дороже предыдущего.

"Тарифы изменяются всего на 10% парковочных мест, однако эти изменения, эффект от изменений почувствуется в пределах всего города", - заявила представитель департамента.

Майорова также сообщила в ответ на вопрос "Интерфакса", что ведомство ведет "особую работу" по организации парковок у религиозных сооружений.

"Вблизи таких мест мы выделяем бесплатные (парковочные - ИФ) места, это обычно три-четыре места. (...) К каждому объекту мы отнеслись очень внимательно", - сказала Майорова.

Она добавила, что если от религиозных организаций поступят дополнительные официальные обращения, то они будут учтены.

По словам начальника управления, с 5 апреля в Москве появились парковки в 22 районах.

Как сообщалось, речь идет о платных и резидентских парковочных местах. Они появились в районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Здесь создано 229 мест для резидентской парковки.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что представители религиозных организаций выразили обеспокоенность в связи с планами столичных властей по вводу новых парковочных тарифов с 5 апреля.

Москва Мария Майорова

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