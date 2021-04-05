Сеть платных парковок расширили в Москве с 5 апреля

Более 200 парковочных мест для местных жителей заработает с этой даты в столице

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Новые платные и резидентские парковочные места появятся в 22 районах Москвы с понедельника, 5 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места "Только для резидентов" и новые места платной парковки", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Также с 5 апреля на 39 московских улицах оборудуют 229 парковочных места для владельцев резидентских разрешений. По данным департамента, такие места появятся на улицах, где местные жители испытывают затруднения при парковке своих транспортных средств.

До 5 апреля в Москве действовало более 300 таких парковочных мест, до конца года их число планируют увеличить более чем в три раза - до 1 тыс.