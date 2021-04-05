Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 04.04В России 4 580 894+8 817В мире 130 770 658+534 154

Сеть платных парковок расширили в Москве с 5 апреля

Более 200 парковочных мест для местных жителей заработает с этой даты в столице

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Новые платные и резидентские парковочные места появятся в 22 районах Москвы с понедельника, 5 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места "Только для резидентов" и новые места платной парковки", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Также с 5 апреля на 39 московских улицах оборудуют 229 парковочных места для владельцев резидентских разрешений. По данным департамента, такие места появятся на улицах, где местные жители испытывают затруднения при парковке своих транспортных средств.

До 5 апреля в Москве действовало более 300 таких парковочных мест, до конца года их число планируют увеличить более чем в три раза - до 1 тыс.

Москва

Новости

СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"

СК начал проверку в связи с гибелью сына худрука детской студии "Непоседы"

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Следствие попросило запретить блогеру покидать дом после ДТП в Москве

Следствие попросило запретить блогеру покидать дом после ДТП в Москве

Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в Москве

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Мэрия Москвы предложила возместить бизнесу затраты на рекламу в интернете

Столичный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');