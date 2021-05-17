Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО адвоката экс-полковника Захарченко

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест адвоката Александра Горбатенко - защитника бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко - которому вменяют взяточничество в особо крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 291.1 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Пресненский суд 9 апреля арестовал Горбатенко до 7 июня. Защита обжаловала это решение, указав, что нет оснований для содержания адвоката под стражей.

По версии следствия, с июля по август 2018 года Горбатенко был посредником при передаче взятки в интересах своего знакомого должностным лицам УМВД по Химкам и передал им полмиллиона рублей. Горбатенко не признает вину и считает, что события, вмененные ему как преступление, составляют адвокатскую деятельность.

Подзащитный Горбатенко Дмитрий Захарченко, бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД в 2019 году был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, оштрафован на 118 млн рублей и лишен звания полковника за попытки помешать правосудию и за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в ресторанах La Maree. В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей.