Первые трамвайные маршруты по эко-шпалам запустили на Шаболовке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве начали открывать трамвайные пути после ремонта: эти транспортные средства запущены по улице Шаболовка, сообщает в субботу департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы установили новые шпалы (точнее, эко-шпалы - они из переработанных отходов), и снизили шум на 20%. Каждая ваша поездка стала экологичнее, быстрее и тише", - сказали в департаменте.

Отмечается, что пассажиры с сегодняшнего дня могут воспользоваться маршрутами №14, 26 и 47.

До ремонта эти трамваи перевозили 43 тыс. человек.

Остальные участки московские власти планируют открыть до 10 мая.