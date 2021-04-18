Движение еще пяти трамваев восстановят с 19 апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение по пяти трамвайным маршрутам восстановят в Богородском районе столицы с 19 апреля, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Трамваи возвращаются в Богородское! Уже завтра, 19 апреля, на день раньше графика в районе пойдут все прежние маршруты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, речь идет о маршрутах №2 (от Метрогородка до метро "Семёновская"), №4л и №4п (от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Сокольники"), №7 (от Тверской Заставы через Богородское до метро "Бульвар Рокоссовского"), №46 (от Октябрьского трамвайного депо через Богородское до метро "Бульвар Рокоссовского").

Ранее в телеграм-канале департамента было опубликовано обращение к гражданам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он заявил, что к 10 мая будет восстановлено движение по всем маршрутам, остановленное в связи с ремонтными работами.

В апреле уже было восстановлено движение 7 трамвайных маршрутов Москвы.