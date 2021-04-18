Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Движение еще пяти трамваев восстановят с 19 апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение по пяти трамвайным маршрутам восстановят в Богородском районе столицы с 19 апреля, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале в воскресенье.

В РоссииРогозин объявил о скорых испытаниях беспилотного трамваяЧитать подробнее

"Трамваи возвращаются в Богородское! Уже завтра, 19 апреля, на день раньше графика в районе пойдут все прежние маршруты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, речь идет о маршрутах №2 (от Метрогородка до метро "Семёновская"), №4л и №4п (от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Сокольники"), №7 (от Тверской Заставы через Богородское до метро "Бульвар Рокоссовского"), №46 (от Октябрьского трамвайного депо через Богородское до метро "Бульвар Рокоссовского").

Ранее в телеграм-канале департамента было опубликовано обращение к гражданам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он заявил, что к 10 мая будет восстановлено движение по всем маршрутам, остановленное в связи с ремонтными работами.

В апреле уже было восстановлено движение 7 трамвайных маршрутов Москвы.

Москва Богородское

Новости по теме

Новости

В Москве сочли, что Чехия решила "закрыть посольство" в РФ после высылки дипломатов

Собянин в 2020 году заработал 8,2 млн рублей

Сильные дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе

Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Задержанный московский чиновник помещён в изолятор на Петровке

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Профессору Голубкину предъявили официальное обвинение в госизмене

Пандемия коронавируса

Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Москве вырос на треть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');