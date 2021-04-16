Инжиниринговый космический центр создадут на острове Русский

Совместная работа Роскосмоса и ДВФУ будет ориентирована на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Роскосмос" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) планируют создать на острове Русский во Владивостоке инжиниринговый космический центр - Дальневосточный региональный центр дистанционного зондирования Земли, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что Роскосмос планирует развернуть лаборатории в ДВФУ для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области использования результатов космической деятельности, в том числе приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли.

Согласно заключенному соглашению, совместная работа будет ориентирована на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности.

Вопросы совместной деятельности обсуждались во время рабочей поездки в ДВФУ делегации ГК "Роскосмос" во главе с заместителем генерального директора Михаилом Хайловым. Представители "Роскосмоса" на острове Русский рассмотрели варианты размещения центра, проверили состояние станции приема данных дистанционного зондирования Земли, уже установленной на территории университета.

Отмечается, что проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ, согласно которому на острове Русский формируется высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.