В Москве в фитнес-клубе застрелили вора в законе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве один посетитель застрелил другого, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погиб 40-летний вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

В СК пока установили, что днем 12 апреля неизвестный в помещении фитнес-клуба несколько раз выстрелил в мужчину, тот погиб на месте. Туда уже прибыли следователи и криминалисты.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным СМИ, уроженец города Гянджа Гейдаров начал преступную деятельность в 1996 году в Архангельской области, где в составе одной из организованных преступных групп занимался разбоями и кражами. Позднее он вошел в криминальный клан "вора в законе" Аслана Усояна ("Дед Хасан").

Гейдарова не раз судили. В 2014 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы за вымогательство.