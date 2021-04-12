Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Крупный пожар в Петербурге, приостановка авиасообщения России с Турцией и Танзанией, отставка первого замглавы ФСИН

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. Эвакуировать туристов не будут. Уже отдыхающие в этих странах россияне могут вернуться домой в запланированные даты или вылететь раньше чартерными рейсами. В Роспотребнадзоре отметили, что 80% привозных случаев COVID-19 в России связаны с поездками в Турцию.

- Первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый освобожден от должности.

- Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Министр также предупредил об опасности "безрассудных действий" украинского руководства. Так он ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.

- В Петербурге в здании "Невской мануфактуры" произошел крупный пожар. Погиб один пожарный. По последним данным, огонь охватил 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Огонь перешел на соседнее здание хостела. Возбуждено уголовное дело.

- В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября. Скончались 277 пациентов, выздоровели 6 656 человек. Прирост заболевших составил 8 320 случаев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлены 49 неуточненных мутаций вируса, а по темпам снижения заболеваемости "мы практически стоим на месте". После отмены ограничений, по ее словам, в некоторых регионах растет число случаев COVID среди молодежи и пожилых.

- В московском фитнес-клубе был застрелен 40-летний вор в законе. Неоднократно судимый Али Гейдаров (Альберт Рыжий) погиб на месте.

- В Рязани пассажир спас автобус от падения в реку. При переезде моста через реку Трубеж у водителя случился обморок, находившийся в салоне мужчина заметил это и успел выровнять автобус и сбросить скорость.