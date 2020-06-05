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Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование деятельности преступной группировки "Таганские", двенадцати фигурантам предъявлены обвинения в бандитизме и убийствах, в том числе вора в законе Деда Хасана в 2013 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В настоящее время следствием предъявлены обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества - Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, а также еще десяти его участникам", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

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Она отметила, что в зависимости от роли и степени участия каждого, им инкриминируются бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), незаконные оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатки и оружия (ст. 223 и 223.1 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ).

"Кроме того, один из установленных членов преступного сообщества находится в международном розыске, еще одному фигуранту уголовного дела обвинение в окончательной редакции будет предъявлено после его выздоровления", - сказала Петренко. По ее словам, в ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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"Преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Жирноклеева, а затем и ряда других участников", - напомнила Петренко.

По данным следствия, в начале 90-х годов прошлого века Жирноклеев совместно с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (скончался в 1999 году) создали вооруженную банду "Таганские".

"Впоследствии в период с конца 2002 - начала 2003 годов Жирноклеевым уже совместно с Рабиновичем на базе этой банды было создано преступное сообщество", - сказала представитель СКР.

По версии следствия, обвиняемыми в разные годы совершены: убийства гендиректора ОАО "Роспищепром", Аслана Усояна (Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, а также разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.

Таганские СКР Светлана Петренко Игорь Жирноклеев Григорий Рабинович Дед Хасан Аслан Усоян

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