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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
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Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Москве вырос на треть

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2 455 заболевших COVID-19 выявили в Москве за сутки, это примерно на 34% превышает число случаев, зафиксированных накануне.

По данным оперштаба, накануне зафиксировали 1 837 инфицированных. Заболеваемость выросла на 618 случаев, или примерно 34%.

Скончались за сутки 59 столичных жителей. Всего коронавирус унес жизни 17 471 человек в Москве.

Выздоровели и выписались за последние сутки 1 944 жителя столицы, всего болезнь смогли победить 966 781 человек - около 91,5% от общего числа инфицированных.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 1 млн 056 223 эпизода заражения COVID-19.

С 12 февраля в столице выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1, 3, 8, 9, 10 и 11 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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