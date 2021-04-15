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В России за сутки выявлено почти 9 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено почти 9 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8944 новых инфицированных коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Скончались 398 человек, общее число жертв вируса в стране достигло 104 398.

Поправились и выписаны 4,3 млн пациентов, в том числе 10 225 за последние сутки.

Новые случаи выявлены в 83 регионах. В Москве суточный COVID-прирост составил 2455. В Петербурге этот показатель составил 719, в Московской области - 565.

Наименьшие показатели зафиксированы в Магаданской области и в Туве - по два случая, в Еврейской АО - один. В Ненецком АО и в Чукотском АО не выявлено ни одного заболевшего за сутки.

С начала пандемии в России было зарегистрировано 4,67 млн случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции. На шестом месте Великобритания с 4,39 млн случаев, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. В Турции (7-е место) - 4 млн заражений.

Хроника коронавируса. Апрель.

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