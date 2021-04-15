Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан по подозрению в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Cобеседник агентства уточнил, что Кострома задержан после проведения следственных действий. По его словам, чиновнику инкриминируют получение взятки.

Другой источник уточнил, что Кострома подозреваемся во взятке на сумму более 4 млн руб. "Он был задержан с поличным", - уточнил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.