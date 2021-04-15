Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Задержанный московский чиновник помещён в изолятор на Петровке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке, сообщил зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.

Он уточнил, что Кострома помещен в ИВС-1, жалоб на условия содержания у него нет.

Ранее о задержании Костромы "Интерфаксу" сообщал осведомлённый источник. Другой источник уточнил, что Кострома подозреваемся во взятке на сумму более 4 млн руб. "Он был задержан с поличным", - уточнил собеседник агентства, добавив, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Москва

Новости по теме

Новости

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Профессору Голубкину предъявили официальное обвинение в госизмене

Пандемия коронавируса

Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Москве вырос на треть

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о полной вакцинации от COVID-19 820 тысяч москвичей

Замена асфальта началась на московских дорогах

Cуд разрешил журналистам DOXA выходить из дома на одну минуту в сутки

Москва второй день подряд бьет температурные рекорды

В подмосковных лесах проснулись клещи

Семь человек пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');