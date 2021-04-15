Задержанный московский чиновник помещён в изолятор на Петровке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке, сообщил зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.

Он уточнил, что Кострома помещен в ИВС-1, жалоб на условия содержания у него нет.

Ранее о задержании Костромы "Интерфаксу" сообщал осведомлённый источник. Другой источник уточнил, что Кострома подозреваемся во взятке на сумму более 4 млн руб. "Он был задержан с поличным", - уточнил собеседник агентства, добавив, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.