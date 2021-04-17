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В Москве предположили, что Чехия решила "закрыть посольство" в РФ после высылки дипломатов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Высылая 18 российских дипломатов из Чехии, Прага, по всей видимости, решила закрыть своё посольство в Москве, заявил "Интерфаксу" в субботу российский дипломатический источник.

"Видимо, решили закрыть своё посольство в Москве", - сказал собеседник агентства.

В субботу чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии.

"Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.

По данным европейских СМИ, речь идёт и сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как пришли к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек.

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