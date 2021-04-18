Ветеран ФСБ назвал провокацией обвинения Чехии в адрес спецслужб России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Чехия должна предъявить доказательства причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, пока же эти обвинения похожи на провокацию, считает почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ "Альфа" Сергей Гончаров.

"Говорить о том, что это именно спецслужбы, я бы с этим не согласился", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Ветеран ФСБ считает, что заявления Чехии стоят в одном ряду с обвинениями России в покушении на Сергея Скрипаля в Великобритании и на Алексея Навального, а также в катастрофе малазийского "Боинга" MH-17 в Донбассе.

"Дальше-то что? Доказательства будут? Так можно любую операцию, которая вызывает сомнения, приписать нам", - заявил Гончаров.

"Я считаю, что это очередная провокация, фейк, для того, чтобы России предъявить претензии, что мы действуем такими путями - то травим, то убиваем", - сказал он.

Власти Чехии в субботу сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также накануне вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".