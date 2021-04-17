Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Прага пришла к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии.

"Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.

По версии европейских СМИ, речь идет о сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как пришли к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек.

Зампред комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что для высылки российских дипломатов из страны нет никаких оснований.

"Цифра - 18 дипломатов, - которую обозначало чешская сторона, это уже совсем чрезвычайные вещи, причём нет никаких зримых оснований для этого", - сказал Новиков "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, "ситуация в дипломатических европейских кругах очень плохая: возникает эффект гонки, когда многие стремятся присягнуть на верность новой команде в Вашингтоне, причем быть в "передовиках".

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Джабаров назвал абсурдными заявления Праги о причастности разведчиков РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Ответ России на высылку её 18 дипломатов из Чехии должен быть пропорциональным, заявил он.

"Я даже не знаю, сколько здесь у них народу работает, посольство Чехии небольшое. Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве", - отметил он.

МИД РФ назвал "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.