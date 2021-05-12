Больше половины арендных квартир в Москве унаследованы владельцами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Около 60% сдающихся в аренду квартир получено их теперешними владельцами по наследству, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

"В столице 60% съемного жилья эконом- и комфорт-классов получено арендодателями в качестве наследства (либо по договору дарения). 29% объектов были куплены на перспективу, 6% приобретались для решения жилищного вопроса, но в связи с финансовыми трудностями собственники сдают их для получения дохода, при этом сами арендуют более дешевое жилье, 5% - инвестиционные лоты", - раскрывают в компании структуру предложения арендного рынка Москвы.

Эксперты уточняют, что около 10% наймодателей в столице единовременно сдают несколько квартир, причем полученных различными путями. В большинстве это люди старше 50 лет, для которых арендная деятельность - дополнительный источник дохода. С одной стороны, эти арендодатели более придирчиво относятся к выбору жильцов, с другой, при возникновении сложных ситуаций они предъявляют не эмоциональные претензии, а проверенные опытом требования, отмечают в компании.