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Подросток с саперной лопатой задержан на несогласованной акции в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в Москве с саперной лопатой.

"В ходе проведения несогласованной с органами исполнительной власти акции в центре Москвы в ОМВД России по району Арбат Москвы был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел саперную лопату", - сообщили журналистам в столичном главке полиции. Проводится разбирательство.

Между тем осведомленный источник сообщил агентству, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в полиции сообщили, что в несогласованной акции в Москве принимают участие около шести тысяч человек.

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