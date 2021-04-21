ОНК сообщила о задержании 20 человек на несогласованной акции в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичная общественная наблюдательная комиссия (ОНК) сообщила о двух десятках задержанных на несогласованной акции в Москве.

"В отделы полиции доставлены 20 задержанных, в том числе один несовершеннолетний", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

По его словам, на задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, их отпускают.

"Серьезных нарушений прав задержанных членами ОНК не выявлено", - добавил он.

Ранее в полиции заявили, что в несогласованной акции в Москве принимают участие около шести тысяч человек. Там также сообщили, что в ходе акции был задержан несовершеннолетний, который принес с собой саперную лопатку. По данным источника "Интерфакса", он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.