Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве
Фото: Интерфакс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Около шести тысяч человек на момент 20:30 принимают участие в несанкционированной акции в Москве, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

Как сообщалось, в мэрию Москвы было направлено обращение о проведении 21 апреля митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тысяч человек. Мероприятие властями согласовано не было.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

14
МоскваМоскваСанкт-ПетербургМельбурн, АвстралияМоскваВладивостокСанкт-ПетербургНовосибирскУлан-УдэМоскваРим, ИталияМоскваБерлин, ГерманияВладивосток
Москва
Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 21 апреля

Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Байрактар" у Турции

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

РФ объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата

Созданный для МКС модуль "Наука" не будет использоваться на новой станции

Созданный для МКС модуль "Наука" не будет использоваться на новой станции

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');