Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Около шести тысяч человек на момент 20:30 принимают участие в несанкционированной акции в Москве, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

Как сообщалось, в мэрию Москвы было направлено обращение о проведении 21 апреля митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тысяч человек. Мероприятие властями согласовано не было.