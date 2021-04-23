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В подмосковном Рошале установили бюст Ленина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Рошале городского округа Шатура установили гранитный бюст Владимира Ленина. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Памятник открыли "в 151-й день рождения российского революционера, создателя первого в мировой истории социалистического государства", уточняется в пресс-релизе.

Его поставили у дома №18 по улице Косякова.

В Рошале был памятник Ленину, но его демонтировали в мае 2017 года, поскольку сооружение из цементно-песчаной смеси обветшало.

Рошаль Шатура Московская область Владимир Ленин

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