В подмосковном Рошале установили бюст Ленина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Рошале городского округа Шатура установили гранитный бюст Владимира Ленина. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Памятник открыли "в 151-й день рождения российского революционера, создателя первого в мировой истории социалистического государства", уточняется в пресс-релизе.

Его поставили у дома №18 по улице Косякова.

В Рошале был памятник Ленину, но его демонтировали в мае 2017 года, поскольку сооружение из цементно-песчаной смеси обветшало.